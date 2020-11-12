Son dakika haberi! Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında en yüksek seviyeye ulaşıldı
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Son dakika haberi! Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında en yüksek seviyeye ulaşıldı

12.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:44
Son dakika haberi! Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında en yüksek seviyeye ulaşıldı

Son dakika haberlerine göre Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka ve ölüm sayılarında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka ve ölüm sayılarında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konduğu ve 50 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Günlük vaka ve ölüm sayılarında en yüksek seviyenin kaydedildiği ülkede, 310 kişinin solunum cihazına bağlı durumda olduğu aktarıldı.

Yunanistan'da toplam vaka sayısı 66 bin 637'ye yükselirken, şu ana kadar 959 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Ülkede dün 2 bin 752 vaka tespit edilmiş, 43 kişi ise Kovid-19 nedeniyle ölmüştü.

Halihazırda 00.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağının, yarından itibaren 3 saat artırılarak 21.00-05.00 saatlerinde uygulanmaya başlanacağı açıklanmıştı.

Geçen hafta genel karantina ilan edilen Yunanistan'da vatandaşlar, gündüz saatlerinde sadece iş, sağlık veya spor gibi sebeplerle kısa mesajla bildirim yapmak koşuluyla evlerinden ayrılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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