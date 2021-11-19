Son dakika haberi... Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü

Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracın kaza yapması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 35 yaşındaki Moldovyalı sürücünün kullandığı ve 14 düzensiz göçmenin bulunduğu araç, Yassıköy yakınlarında bariyerlere çarptı.

Araçtaki yolculardan 7'si hayatını kaybederken sürücünün de dahil olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Gümülcine ve İskeçe Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin Filistinli, Nepalli ve Afgan olduğu kaydedildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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