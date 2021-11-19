Son dakika haberi... Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yaptığı kazada 7 kişi öldü

Son dakika haberleri: Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracın kaza yapması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir aracın kaza yapması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 35 yaşındaki Moldovyalı sürücünün kullandığı ve 14 düzensiz göçmenin bulunduğu araç, Yassıköy yakınlarında bariyerlere çarptı.

Araçtaki yolculardan 7'si hayatını kaybederken sürücünün de dahil olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Gümülcine ve İskeçe Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin Filistinli, Nepalli ve Afgan olduğu kaydedildi.

Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı! Yunanistan'a atış sahası uyarısı yapıldı

Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı! Yunanistan'a atış sahası uyarısı yapıldı

 Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title