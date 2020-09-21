Son dakika haberi... Yunanistan Cumhurbaşkanı Kıbrıs'taki niyetini bir kez daha ifşa etti Gelen son dakika haberine göre Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ve Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Ada'yı Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini bir kez daha ifşa etti.

Güney Kıbrıs 'ı ziyaret eden ve Türkiye 'yi işgalcilikle suçlayan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Ada'yı Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini bir kez daha ifşa etti. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Güney Kıbrıs'ta temaslarını sürdürdüyor. Sakelaropulu, Oruç Reis'in Akdeniz'deki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunarak, "Oruç Reis'in bölgeden ayrılışı tırmanmayı azaltma yolunda olumlu bir adım" dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Sakelaropulu, Yunanistan ve Kıbrıs'ın (Güney) her zaman ortak ve ulusal çıkarlar tarafında birlikte hareket ettiklerini söyledi. YUNAN CUMHURBAŞKANI YİNE ÇİZGİYİ AŞTI Yunanistan Cumhurbaşkanı, Ege ve Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi 'yasadışı eylemde' bulunmakla suçladı. Sakelaropulu, ziyaretinin 'Türk provokasyonu nedeniyle son derece kritik' olduğunu söyledi. HELENİZM AĞZIYLA KONUŞTU Yunan Cumhurbaşkanı, Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos ile de bir araya geldi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Sakelaropulu, Kuzey Kıbrıs'ın 'işgal atında' (sözde) olduğunu öne sürdü. Sakelaropulu, "Hrisostomos, işgal (sözde) altındaki bölgelerdeki Yunan ve Ortodoks mirasın kurtarma adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Helenizm'inin (Yunanlaştırma) kimliğinin korunmasında kilisenin rolü çok önemlidir." dedi.

- Karahasan - Karahasan Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN