Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ege Denizi'ndeki depremle ilgili paylaşım Açıklaması
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Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ege Denizi'ndeki depremle ilgili paylaşım Açıklaması

30.10.2020 19:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:26
Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ege Denizi'ndeki depremle ilgili paylaşım Açıklaması

Son dakika haberler... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremle ilgili, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremle ilgili, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirten Miçotakis, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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