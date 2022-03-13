Yunanistan Başbakanı Miçotakis konsolosluktan ayrıldı - Haberler

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis konsolosluktan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Resmi temaslar için İstanbul'a gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğu'na yaptığı ziyaretin ardından, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geçti.

İSTANBUL (İHA) - Resmi temaslar için İstanbul'a gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğu'na yaptığı ziyaretin ardından, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geçti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi temaslarda bulunmak için bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakan Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğu'na geçmişti.

Burada yaklaşık yarım saat kalan Miçotakis, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına doğru yola çıktı.

(Emre Baba - Sümer Avcı/İHA)

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konsolosluktan ayrıldı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konsolosluktan ayrıldı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konsolosluktan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan, İstanbul, Politika, Güncel, Haberler

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