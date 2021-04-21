Son dakika haberi... Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı
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Son dakika haberi... Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı

Son dakika haberi... Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 FETÖ zanlısını, düzenlenen operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski askerler M.G, B.K, K.K. ve A.U, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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