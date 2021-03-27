YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YUNAN savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

YUNAN savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot yakın takipte bulundu.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' adlı savaş gemisi saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot eşlik etti. Yaklaşık bir saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde kimsenin olmaması dikkat çekti. 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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