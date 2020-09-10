Son dakika haberi... Yunan medyası duyurdu: Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak
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Son dakika haberi... Yunan medyası duyurdu: Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Son dakika haberleri: Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, bugün Korsika'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde, Yunan Deniz Kuvvetleri için iki Fransız fırkateyninin kiralanmasının masada olduğu ifade edildi.

Son dakika haberi... Yunan medyası duyurdu: Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak
10.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:40

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, bugün Korsika'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde, Yunan Deniz Kuvvetleri için iki Fransız fırkateyninin kiralanmasının masada olduğu ifade edildi. 

Avrupa Birliği'nin güney ülkeleri (MED7), bugün Fransa'nın Korsika adasında bir araya gelecek.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, bugün Korsika'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ?ile bir araya gelecek. Yunan basınının "Fransa'dan ödünç fırkateyn" başlıklarıyla aktardığı haberinde, Macron, Miçotakis'e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019'da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama yoluyla Atina'ya tahsis edilmesinin önerileceği kaydedildi.

FRANSA ATİNA'YA 18 RAFALE UÇAĞI SATMAYA HAZIRLANIYOR

Yunan medyası görüşmede,Miçotakis'in Yunan hava kuvvetlerini güçlendirmenin yollarini aradığını bu bağlamda, Fransa'dan Rafale tipi savaş uçağı alımı, deniz kuvvetlerini için de "Belharra" tipi firkateyn alımının masada olacağı ifade edildi. Yunan medyası aynı zamanda, Fransa'nın Atina'ya 12'si yeni olmak üzere, toplamda 18 Rafale tipi savaş uçağı ve halihazırda iki firkateynini kiralamak için anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Öte yandan, Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı kaydedildi. 


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Kaynak: DHA

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