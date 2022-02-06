Son dakika haberi | Yunan Devlet Ajansının Kahire muhabiri ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberi | Yunan Devlet Ajansının Kahire muhabiri ölü bulundu

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Son dakika haberi | Yunan Devlet Ajansının Kahire muhabiri ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın Kahire muhabirinin ölü bulunduğu bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın Kahire muhabirinin ölü bulunduğu bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AMNA'nın Kahire muhabiri olan ve Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye de hizmet veren Nikolaos Katsikas'ın dün ölü bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Mısır'daki konsolosluğunun, Mısırlı yetkililerle iletişimde olduğu belirtilirken, gazetecinin nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Kahire, Yunan, Güncel, Haber

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