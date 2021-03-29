Son dakika haberi! Yunak'ta bilimsel destekli tarımsal üretim modelinde ilk örnek uygulama hayata geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Yunak ilçesinde Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu tarafından "Bilimsel Destekli Tarımsal Üretim Modeli Uygulaması" projesi için örnek bir ağaçlandırma sahası oluşturuldu.

Konya'nın Yunak ilçesinde Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu tarafından "Bilimsel Destekli Tarımsal Üretim Modeli Uygulaması" projesi için örnek bir ağaçlandırma sahası oluşturuldu.

Yürütülen çalışmada toplam kullanılabilir 582 dekar hazine arazisinde, ilk etapta 10 dekar alana uygulamalı ve araştırmalı tarımsal üretim modeli için 500 tane badem fidanı ve rüzgar perdesi olarak kullanılacak 300 adet sedir çamı dikildi.

Hayırseverler tarafından alınan fidanlar Yunak Meslek Yüksek Okulunun akademik ve idari personeli tarafından toprakla buluşturuldu.

Yunak Meslek Yüksekokulu bu uygulamayla tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgiyi ürüne dönüştürecek eğitim modelini hayata geçirerek ilgili sektör paydaşlarının refahının yükseltilmesine katkı sağlayacak.

Hayata geçirilen proje ile akademik hayatla, pratik saha çalışmasını bir araya getirecek bir üniversite modeli oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan 2021 yılı içerisinde belirli periyotlarla toprak analizleri yapılacak arazide, arazi yapısına uygun lavanta çiçeği, çeşitli meyve ağaçları, arıcılık, tarım ve hayvancılık modelleri de uygulanacak.

Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, yaptığı açıklamada, "Yunak MYO bünyesinde açılan ve kısa süre içerisinde öğrencileri ile buluşacak tarım bölümümüz ile verimli topraklara sahip şehrimizde ürün çeşitlerini artırarak tarım verimliliğini en üst düzeye çıkaracağız. Projemizle çiftçiye ve öğrencilere tarım ve hayvancılık konusunda bilgiler sunacağız. Tarım alanında bölgemizde çalışan herkesi bilgi sahibi, alanında profesyonel kişiler haline getireceğiz. Bu proje şehrimize tarım alanında farklılık katarak hem profesyonel çiftçi yetiştirilmesine yardımcı olacak hem de genç neslin tarımla buluşmasında aracı olacak." dedi.

Öztaş ayrıca, yapılacak çalışmaların ardından istihdam oluşturmak anlamında ilçede büyük bir boşluğun doldurulmuş olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal