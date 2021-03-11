Son dakika haberi: Yükümlülerin çocuklarına giysi yardımı

Son dakika yaşam haberi... Tekirdağ Kızılay Şubesi tarafından denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına verilmek üzere giysileri adliyeye teslim etti.

Tekirdağ Kızılay Şubesi tarafından denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına verilmek üzere giysileri adliyeye teslim etti.

Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kızılay Tekirdağ Şubesi bu seferde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocukları için çalışma yaptı. Tekirdağ Kızılay Şubesi tarafından hazırlanan giysi, mont, ve ayakkabılar denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına verilmek üzere Kızılay Gönüllerince Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan'a teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı