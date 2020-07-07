Son dakika haberi: Yükümlülerden şehit mezarlarına bakım ve temizlik

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Yükümlülerden şehit mezarlarına bakım ve temizlik

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 yükümlü, şehitlerin mezarlığını temizleyip bakımını yaptı, eskiyen bayrakları değiştirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 3 yükümlü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde şehit mezarlarında temizlik ve bakım yaptılar.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisleri ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlü 3 mahkum, Kozan Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Kıran ve Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Pekmezci Mahallesinde bulunan 15 Temmuz şehidi polis memuru Aytekin Kuru ve şehit polis memurları Bircan İlhanlı, Ercan Günay'ın mezarları ile Kuyluk Mahallesi Mezarlığında bulunan şehit polis Mehmet Oflaz'ın kabirlerinde bakım ve temizlik çalışması yaptılar.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Mahmut Kıran denetimli serbestlik müdürlüğü olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda Pekmezci Mahallesindeki şehitliğe gelip dua ettiklerini belirterek, "Mezarlıkların bakımlarımızı yaptık. Yükümlü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde oğlu Ayketin Kuru'yu şehit veren baba Süleyman Kuru, göz yaşlarını tutamayarak yükümlülere ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Kuru, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA