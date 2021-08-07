Son dakika haberi | Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü
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Son dakika haberi | Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü

Son dakika haberi | Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak sırasında ağaç altında olan 30 koyun, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü; 30'a yakın kuzu da yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak sırasında ağaç altında olan 30 koyun, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü; 30'a yakın kuzu da yaralandı. 

Yüksekova'da 1 haftadır aralıklarla etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında da sağanak etkili oldu. Yağış sırasında ağaç altında olan 30 koyun, yıldırım isabet etmesi sonucu ölürken, 30 kuzu da yaralandı. Çoban Şahin Tali, "Yağmur yağmaya başladı. Hava birden karardı. Aniden şimşekler çaktı. Korku ile kendimi yere attım. 30 koyun öldü, 30 kuzu da yaralandı" dedi.


Son dakika haberi | Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü
Son dakika haberi | Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü
Son dakika haberi | Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü
Son dakika haberi | Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü
Son dakika haberi | Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü
Son dakika haberi | Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

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