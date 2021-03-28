Son dakika haberi... Yüksekova'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi... Yüksekova'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Yüksekova'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde Abdullah Güven'e ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz duruma geldi.

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde Abdullah Güven'e ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz duruma geldi. 

Yangın, saat 05.00 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçifklik beldesinin Kerem Zeydan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Güven'e ait tek katlı evin bacasından bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyyüen alevler, çatının tamamını sardı. Yangını fark eden aile fertleri dışarı çıkarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra mahalleye gelen Yüksekova Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri, tüm evi saran alevleri söndürmek için çalışma yaptı. Mahallelinin yardımıyla bir saat sonra söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.Evleri hasar gören 7 kişilik Güven ailesi de geçici olarak komşularının yanına yerleşti. Güven ailesi, yetkililerden yardım beklediğini belirtti.


Son dakika haberi... Yüksekova'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yüksekova'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yüksekova'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yüksekova'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yüksekova'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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