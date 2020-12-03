Son dakika haberi! Yüksek Mahkeme'den Trump'ın Wisconsin davasını reddetti

Son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibinin başkanlık seçiminde kritik eyaletlerden birisi olan Wisconsin'de 'hile' yapıldığına ilişkin davası, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibinin başkanlık seçiminde kritik eyaletlerden birisi olan Wisconsin'de 'hile' yapıldığına ilişkin davası, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde en kritik eyaletlerden birisi de Wisconsin oldu. Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın seçildiği eyalette ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi, 'hile' yapıldığına ilişkin dava açmıştı. Wisconsin Yüksek Mahkemesi, söz konusu davanın reddedildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı