Son dakika haberi: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, German'ı transfer etti

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - D ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Eugene German'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Denizli ekibi, 24 yaşında ve 1,83 metre boyundaki ABD'li Eugene German'ı renklerine bağladı.

ABD'li oyuncu daha önce Yunanistan A1 Ligi takımlarından Ionikos Nikaias'ta forma giydi.