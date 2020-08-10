Son dakika haberi: Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştı
Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile ön protokol imzaladı.
10.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 21:48
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile ön protokol imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile ön protokol imzalandığı belirtildi.
Prosinecki ile 14 Ağustos Cuma günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
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Kaynak: AA