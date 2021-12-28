Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı emekli uzman çavuş hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde demir yolundan geçmek isteyen emekli uzman çavuş, yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Raşit Tolun Hoca Alt Geçidi yanında bulunan demir yolunda meydana geldi. İddiaya göre, emekli uzman çavuş Hanifi Aktürk (51), öğle saatlerinde demir yolundan geçmek istedi. Bu sırada Ulukışla'dan, Konya'ya giden 63651 sefer sayılı yük treni Hanifi Aktürk'e çarptı. Ağır yaralanan Hanifi Aktürk, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hanifi Aktürk, hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Konya'ya sevk edildiği esnada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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