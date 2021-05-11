Son dakika haberi: Yufka pişirilen ocaktan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yanan ev Evden yükselen alevler İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışması Çevredeki vatandaşlar DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.