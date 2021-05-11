Son dakika haberi: Yufka pişirilen ocaktan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi: Yufka pişirilen ocaktan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yanan ev Evden yükselen alevler İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışması Çevredeki vatandaşlar DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Yanan ev

Evden yükselen alevler

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışması

Çevredeki vatandaşlar DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haberi: Yufka pişirilen ocaktan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi: Yufka pişirilen ocaktan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi: Yufka pişirilen ocaktan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi: Yufka pişirilen ocaktan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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