Son dakika haberi... YTB'dan Karabağ şehitlerinin çocuklarına Türkiye Bursları'nda özel kontenjan
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Son dakika haberi... YTB'dan Karabağ şehitlerinin çocuklarına Türkiye Bursları'nda özel kontenjan

07.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:02
Son dakika haberi... YTB'dan Karabağ şehitlerinin çocuklarına Türkiye Bursları'nda özel kontenjan

Son dakika gündem haberi... Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda şehit olanların çocukları için Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan ayıracağı bildirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda şehit olanların çocukları için Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan ayıracağı bildirildi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde şehit düşen kahramanlarının evlatlarına bu yıl Türkiye Bursları kapsamında özel bir kontenjan ayırıyoruz. Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kardeşlerinin yanında." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasında da bürokrasiden siyasete, eğitimden sanata önemli Türkiye mezunları bulunuyor. Temmuz ayında Tovuz'da Ermenistan tarafından şehit edilen Azerbaycanlı General Polat Haşimov da Türkiye mezunuydu.

Uluslararası öğrencilere yönelik Türkiye Bursları'na 20 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

Başvuru ve detaylar için ise "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinden öğrenilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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