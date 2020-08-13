Son dakika haberi... YSS KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU-1
Gelen son dakika haberlerine göre YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, Avrupa Yakası çıkışında trafik kazası oldu.
13.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:04
YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, Avrupa Yakası çıkışında trafik kazası oldu. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü çıkışında trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi devam ediyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA