Son dakika haberi... YSS KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU-1 Son dakika gündem haberi... HASAN YILDIIRM YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, Avrupa Yakası çıkışında trafik kazası oldu.

HASAN YILDIIRM YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, Avrupa Yakası çıkışında trafik kazası oldu. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü çıkışında trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA