Son dakika haberi | YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırısında 9 sivil öldü - Haberler
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Son dakika haberi | YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırısında 9 sivil öldü

AA, Ömer Koparan - Güncel
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Son dakika haberi | YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırısında 9 sivil öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/ Pkk'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin batısındaki Şeale bölgesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristler, Bab ilçe merkezine çoklu roket atarlarla saldırı gerçekleştirdi.

Roketler, sivillerin yoğun olarak yaşadığı Vaki Mahallesi, Merkez Kavşağı çevresine, Bab Hastanesi yakınlarına ve tatlıcılar sokağına isabet etti.

Sivillerin alışveriş yaptığı sırada gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.

Yaralılar sağlık merkezlerine nakledilirken, ilçede acil kan bağışı çağrıları yapıldı.

Saldırıda büyük maddi zarar da meydana geldi.

Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

AA / Ömer Koparan - Güncel

Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Haber

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