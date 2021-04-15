Son dakika haberi! Yozgat Valiliğinden Kovid-19 uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yozgat Valiliğinden Kovid-19 uyarısı

Son dakika haberi! Yozgat Valiliğinden Kovid-19 uyarısı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Yozgat Valiliği, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarına en fazla taziye ziyaretleri, ev gezmeleri ve imece usulü ile evlerde yapılan faaliyetlerin sebep olduğunu bildirdi.

Yozgat Valiliği, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarına en fazla taziye ziyaretleri, ev gezmeleri ve imece usulü ile evlerde yapılan faaliyetlerin sebep olduğunu bildirdi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 vaka artış sebeplerini sıraladı.

Taziye ziyaretlerinde maske ve mesafe kurallarına uyulmaması, fazla kişinin aynı anda ve uzun süreli taziye evinde bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taziye ziyaretlerinde 'hayır' adı altında ikramda bulunulması vaka sayılarında artışlara neden olduğu için taziye ziyaretlerinin yapılmaması gerekmektedir. Ev ziyaretlerinde koronavirüs, en yakınımızdaki akrabamız, arkadaşımız ve komşularımızdan bulaşıyor. Yemek davetleri, akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri vaka sayılarında artışlara neden olduğu için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulsa dahi yapılmamalıdır. İmece usulü yapılan işler (mantı, sarma, tatlı vb. yapımı) evlerde toplanmalara neden olarak bulaş riskini artırdığı için bu tarz faaliyetlerin yapılmaması gerekmektedir. Hane içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Kovid-19 belirtileri olan ya da Kovid-19 tanısı alan, pozitif vaka ile teması olan kişi bulunması halinde hane içi izolasyon tedbirlerine uyulması, çağrı merkezi aracılığı ile sağlık yardımı alınması ve öğrencilerin okula gönderilmemesi, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Yozgat Valiliğinden Kovid-19 uyarısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:17:31. #1.14#

title