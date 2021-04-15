Son dakika haberi! Yozgat Valiliğinden Kovid-19 uyarısı

Son dakika haberler... Yozgat Valiliği, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarına en fazla taziye ziyaretleri, ev gezmeleri ve imece usulü ile evlerde yapılan faaliyetlerin sebep olduğunu bildirdi.

Yozgat Valiliği, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarına en fazla taziye ziyaretleri, ev gezmeleri ve imece usulü ile evlerde yapılan faaliyetlerin sebep olduğunu bildirdi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte Kovid-19 vaka artış sebeplerini sıraladı.

Taziye ziyaretlerinde maske ve mesafe kurallarına uyulmaması, fazla kişinin aynı anda ve uzun süreli taziye evinde bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taziye ziyaretlerinde 'hayır' adı altında ikramda bulunulması vaka sayılarında artışlara neden olduğu için taziye ziyaretlerinin yapılmaması gerekmektedir. Ev ziyaretlerinde koronavirüs, en yakınımızdaki akrabamız, arkadaşımız ve komşularımızdan bulaşıyor. Yemek davetleri, akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri vaka sayılarında artışlara neden olduğu için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulsa dahi yapılmamalıdır. İmece usulü yapılan işler (mantı, sarma, tatlı vb. yapımı) evlerde toplanmalara neden olarak bulaş riskini artırdığı için bu tarz faaliyetlerin yapılmaması gerekmektedir. Hane içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Kovid-19 belirtileri olan ya da Kovid-19 tanısı alan, pozitif vaka ile teması olan kişi bulunması halinde hane içi izolasyon tedbirlerine uyulması, çağrı merkezi aracılığı ile sağlık yardımı alınması ve öğrencilerin okula gönderilmemesi, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul