Son dakika haberi | Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Son dakika haberleri... Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydıncık ilçesinde uyuşturucu madde bulunduğu ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.M (47), F.E (30), A.A (35) ve B.Ş (31) isimli 4 şüpheli şahıs yakalandı. Savcılıkça gözaltına alınan şahıslardan A.M., A.A. ve B.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken F.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 20 gram eroin, 2 gram esrar, 12 gram esrar maddesi tohumu, 5 gram düzenek içinde yapışık uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 10 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan folyo ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği ele geçirildi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title