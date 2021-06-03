Son dakika haberi... Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika haberi... Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberi... Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Yozgat'ta bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Yozgat'ta bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Yozgat'ın merkeze bağlı Kavurgalı köyünde yaşayan S.T. (60), ile eşi N. T. (53) arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.T. eşi N.T.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Ağır yaralanan N.T. yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesine götürüldü. N.T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.T. gözaltına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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