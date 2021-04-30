Son dakika haberi! Yozgat'ta "tam kapanma" denetimlerinde 514 polis görev alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yozgat'ta "tam kapanma" denetimlerinde 514 polis görev alacak

Son dakika haberi! Yozgat'ta 'tam kapanma' denetimlerinde 514 polis görev alacak
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yozgat Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasında 514 personel ile denetim yapacak.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasında 514 personel ile denetim yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma uygulamasının ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gümüşay, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 tedbirleri ve tam kapanma uygulamasının ilk gününün önemli olduğunu söyledi.

Gümüşay, "Bu yüzden herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerekiyor. Devlet memuriyetinin ciddiyeti, Türk vatandaşı olmanın bilinciyle ciddi bir şekilde 'Bismillah' diyelim ve göreve başlayalım." dedi.

Asayiş Şube Müdürü Zekai Doğanay da tedbirler kapsamında yapılacak uygulamalarla alakalı personelin bilgilendirildiğini belirterek, "Bugün için 19 noktada uygulama yapılacak. 7 bölgemizde ring halinde araçlarımız ve yaya ekiplerimiz devriye dolaşacak, gün içinde 514 personel ile görev yapılacak. Vatandaşların evi ile işi arasında bulunması gerekiyor, bunun haricinde bulunan noktalarda cezai işlemler uygulanacak ve vatandaşlar evlerine yönlendirilecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından emniyet personeli görev yerlerine dağılarak, denetimlere başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Adana'da alkollü sürücü ve beraberindeki 4 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı
Adana'da alkollü sürücü ve beraberindeki 4 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Özcan Deniz Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Yozgat'ta "tam kapanma" denetimlerinde 514 polis görev alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:14:34. #1.14#

title