Son dakika haberi! Yozgat'ta "tam kapanma" denetimlerinde 514 polis görev alacak

Son dakika haber... Yozgat Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasında 514 personel ile denetim yapacak.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasında 514 personel ile denetim yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma uygulamasının ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gümüşay, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 tedbirleri ve tam kapanma uygulamasının ilk gününün önemli olduğunu söyledi.

Gümüşay, "Bu yüzden herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerekiyor. Devlet memuriyetinin ciddiyeti, Türk vatandaşı olmanın bilinciyle ciddi bir şekilde 'Bismillah' diyelim ve göreve başlayalım." dedi.

Asayiş Şube Müdürü Zekai Doğanay da tedbirler kapsamında yapılacak uygulamalarla alakalı personelin bilgilendirildiğini belirterek, "Bugün için 19 noktada uygulama yapılacak. 7 bölgemizde ring halinde araçlarımız ve yaya ekiplerimiz devriye dolaşacak, gün içinde 514 personel ile görev yapılacak. Vatandaşların evi ile işi arasında bulunması gerekiyor, bunun haricinde bulunan noktalarda cezai işlemler uygulanacak ve vatandaşlar evlerine yönlendirilecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından emniyet personeli görev yerlerine dağılarak, denetimlere başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul