Son dakika haberi! Yozgat'ta şüphe üzerine durdurulan araçta 97 sikke ele geçirildi Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde bir araçta Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 bakır sikke bulundu.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde bir araçta Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 bakır sikke bulundu. Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Söbeçimen köyü yakınlarında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 bakır sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.B. ve E.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA