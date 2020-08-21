Son dakika haberi... Yozgat'ta refüje devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
21.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:10
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muharrem Bozdağ (70) idaresindeki 06 KKK 68 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak, refüje devrildi.
Kazada, Güzel Baştürk (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti.
Baştürk'ün cenazesi Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA