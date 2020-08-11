Son dakika haberi... Yozgat'ta kapkaç zanlısı yakalandı Son dakika haberine göre Yozgat'ta bir kadının elindeki çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yozgat'ta bir kadının elindeki çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 65 yaşındaki kadın F.K'nin içinde 4 çeyrek altın 180 lira para ve cep telefonu bulunan çanta, kapkaç yöntemiyle çalındı. F.K'nin olayı emniyete ihbarıyla harekete geçen polis, kısa sürede 30 yaşındaki zanlı C.D'yi yakaladı. Çalınan altın, para ve cep telefonu sahibine teslim edilirken, C.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA