Son dakika haberleri! Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

YOZGAT - Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan B.D.'yi Sorgun ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Son dakika haberleri! Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haberleri! Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Balotelli Erol Bulut Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 14:40:02. #1.16#

title