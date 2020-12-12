Son dakika haberi! Yozgat'ta evde erkek cesedi bulundu
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Son dakika haberi! Yozgat'ta evde erkek cesedi bulundu

12.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:18
Son dakika haberi! Yozgat'ta evde erkek cesedi bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Haşim Kılıç Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde ikamet eden A.Ö.'den (42) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri evin balkonundan içeri girdi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu A.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. A.Ö.'nün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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