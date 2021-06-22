Son dakika haberi | Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi

Son dakika gündem haberine göre Yozgat'ta dolu ve sel nedeniyle bazı köylerde ekili alanlar zarar gördü.

Yozgat'ta dolu ve sel nedeniyle bazı köylerde ekili alanlar zarar gördü.

Merkeze bağlı Kırım, Türkmensarılar ve Karacalar köylerinde sabah saatlerinde dolu yağışı ve sağanağın ardından sel oluştu.

Sel, hububat başta olmak üzere, nohut, mercimek, ayçiçeği, fasulye ve soğan ekili alanlarda hasara yol açtı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Kırım köyünde dolu ve selin ekili alanlara, evlere ve mezarlıklara zarar verdiğini belirterek, "Sel sulama borularını, su motorlarını götürmüş, bir büyükbaş ile kümes hayvanları telef olmuş. Burasının afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. 20 gün sonra hasat yapılacaktı. Devletimizin sıcak elinin gelmesini istiyoruz." dedi.

Kırım ve Türkmensarılar köyünde bütün arazinin zarar gördüğünü aktaran Açıkgöz, Karacalar köyünde ise dere kenarındaki ekili alanlarda zarar oluştuğunu ifade etti.

Kırım köyü muhtarı Habit Bezen de selin köyde büyük zarara neden olduğunu söyledi.

Köylülerden İhsan Sargın ise çok şiddetli dolu ve yağmur yağdığını dile getirerek, "67 yaşındayım, böyle bir yağış görmedim." diye konuştu.

Türkmensarılar köyü muhtarı Hasan Duyar da 2 bin 500 dekar alanı sel suyunun bastığını ve destek beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen