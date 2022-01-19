Son dakika haberi... Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi... Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haberi... Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karışan ve jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karışan ve jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yukarıemirler köyünde kendisini emniyetten olarak tanıtıp 80 yaşındaki M.Y.'nin banka hesap hareketlerinde FETÖ terör örgütü izlerine rastlandığını ileri sürerek yaşlı adamın 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 lirasını dolandıran şahıslar yakalandı. Kahramanmaraş'ta yakalanan İ.B. (33) ve yabancı uyruklu B.M. (17) Yozgat'a getirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken dolandırıcıların üzerinde bulunan ve M.Y.'ye ait olduğu değerlendirilen 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 lira, jandarma ekipleri tarafından M.Y.'ye teslim edildi. - YOZGAT

Son dakika haberi... Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Dolandırıcılık, Kahramanmaraş, Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa, Haber

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