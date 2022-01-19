Son dakika haberi... Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karışan ve jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yukarıemirler köyünde kendisini emniyetten olarak tanıtıp 80 yaşındaki M.Y.'nin banka hesap hareketlerinde FETÖ terör örgütü izlerine rastlandığını ileri sürerek yaşlı adamın 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 lirasını dolandıran şahıslar yakalandı. Kahramanmaraş'ta yakalanan İ.B. (33) ve yabancı uyruklu B.M. (17) Yozgat'a getirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken dolandırıcıların üzerinde bulunan ve M.Y.'ye ait olduğu değerlendirilen 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 lira, jandarma ekipleri tarafından M.Y.'ye teslim edildi. - YOZGAT

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