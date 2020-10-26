Son dakika haberi... Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi... Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

26.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:56

Son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

İki adrese düzenlenen operasyonda Irak uyruklu şüpheliler DEAŞ'ın sözde eski Musul sorumlusu E.İ.T. ile L.İ.T, Q.İ.T. ve A.F.J.O. yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi... Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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