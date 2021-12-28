Son dakika haberi! Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın ölümüne ilişkin 2 kişi hakkında dava açıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, evinde başından silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin, 2 sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mart 2021'de arkadaşlarıyla evinde doğum günü kutlarken silahla başından yaralanan ve tedavi altına alındığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 27 Mart'ta hayatını kaybeden Salkım'ın ölümüne ilişkin, şüpheliler A.M. ve M.S. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıkların "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, Sorgun Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması 21 Ocak 2022'de yapılacak.

Öte yandan Salkım ailesinin isteği üzerine, ailenin avukatı Emin Erkılıç'ın, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan görülmesi talebiyle Sorgun Asliye Ceza Mahkemesi'ne "görevsizlik" dilekçesi verdiği öğrenildi.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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