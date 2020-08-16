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Son dakika haberi | Yozgat Bozok Üniversitesinden endüstriyel kenevir atağı

Son dakika ekonomi haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesinin ardından 19 ilde ekimi serbest hale getirilen ve üretimi artan endüstriyel kenevir, Yozgat'ta üniversite desteğiyle üretilip ekonomiye kazandırılacak.

Son dakika haberi | Yozgat Bozok Üniversitesinden endüstriyel kenevir atağı
16.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesinin ardından 19 ilde ekimi serbest hale getirilen ve üretimi artan endüstriyel kenevir, Yozgat'ta üniversite desteğiyle üretilip ekonomiye kazandırılacak.

Gıdadan kozmetiğe, tekstilden otomotiv sektörüne kadar çok sayıda alanda kullanılan kenevirin ekimi, Yozgat ve çevresinde de serbest hale getirildi.

Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması ve daha fazla katma değer elde edilmesini sağlamak amacıyla "endüstriyel kenevir" alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, merkez ve Boğazlıyan ilçesinde deneme ekimleri yaparak çalışmalara başladı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, AA muhabirine, amaçlarının kenevirin biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması olduğunu, bunun için Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurup 6 araştırma grubu oluşturduklarını ve 100'ün üzerinde akademisyenin bu alanda çalıştığını söyledi.

Yerli ve yabancı ürün çeşitleriyle farklı iki bölgede kenevir ekimi yaptıklarını anlatan Karadağ, "Bu ekimlerde kenevirin ideal şartlarını elde etmek. Çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Karadağ, gıda ve yem sektörünün dışında kenevirden özellikle biyokompozit, inşaat yapı malzemesi, asfalt mukavemetinin artırılması için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle kenevirin biyokütlesinden yararlanılarak biyoetanol üretiliyor. Dünyada biyoetanol üretimi önemli bir sektördür. Benzinli araçlarda yüzde 10 biyoetanol kullanıyor. ABD'de 50 milyar ton, Brezilya'da 40 milyar ton biyoetanol üretiliyor. Ülkemizde ise 150 milyon ton civarında üretiliyor. Yozgat'ta konuşlanması kaydıyla büyük bir biyoetanol üretim merkezi kurmak gibi bir hedefimiz var."

"Keneviri batarya yapımında kullanacağız"

Karadağ, kenevirden yararlanarak yapılacak çalışmalardan birinin de yeni nesil batarya üretimi olduğunu dile getirerek, "Süper kapasitör (yeni nesil batarya) yapımında keneviri kullanacağız. Dünyada özellikle elektrikli araçla ilgili yatırım yapan büyük firmalar bu alana önemli bütçe ayırıyor. Neden yerli otomobilimizin bataryasını Yozgat Bozok Üniversitesi üretmesin. Bu konuda iddialıyız. Yine kenevir esaslı aktif karbon üreterek mevcut bataryalardan çok daha uzun ömürlü yani şarj süresinin uzun olduğu yeni nesil bir batarya üretmek gibi hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz da üniversite olarak Türkiye'nin yerli kenevir çeşidi olan Narlısaray'a ilave yaklaşık 16 çeşit kenevir üzerinde araştırma yaptıklarını belirtti.

Kimya, ilaç, tekstil, inşaat, enerji gibi alanlarda kullanılması için ham madde ürettiklerini belirten Yılmaz, "Ülkemiz kenevirin öz vatanıdır. Buna rağmen uzun süre üretimden ülke olarak uzak kaldık. Üretici sadece Samsun'da sıkıştı kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın start vermesiyle yeni bir bakış oluştu." dedi.

Yılmaz, kenevir bitkisinin kökünden çiçeğine kadar her kısmından binlerce farklı ürünü üretecek Ar-Ge çalışmalarını yaptıklarını, bu alanda yatırım yapacak sanayicilere de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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