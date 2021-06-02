Son dakika haberi... Yozgat'a şehit ateşi düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Yozgat'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Yozgat'a şehit ateşi düştü
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BİTLİS'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın (29) acı haberi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın (29) acı haberi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Teğmen Koçak'ın babası Şevket Koçak, "Konuşmalarımızda şehit olacağını söylemişti. Vatan sağ olsun" dedi.

Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın şehit olduğu haberi, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Söylemez köyünde yaşayan babası Şevket ve annesi Keziban Koçak çiftine askeri yetkililer tarafından verildi. 1'i kız, 4 çocukları olan çift, büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

Baki Koçak'ın babası Şevket Koçak, "Vatan sağ olsun, bir ölür bin diriliriz. Konuşmalarımızda şehit olacağını söylemişti. Milletimiz sağ olsun, vatan sağ olsun" dedi.

Evli olan şehit Teğmen Koçak'ın cenazesi, bugün köyünde toprağa verilecek.


Son dakika haberi... Yozgat'a şehit ateşi düştü
Son dakika haberi... Yozgat'a şehit ateşi düştü
Son dakika haberi... Yozgat'a şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu

Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Adnan Menderes İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gervinho Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Yozgat'a şehit ateşi düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:32:25. #1.15#

title