Son dakika haberi... Yozgat'a şehit ateşi düştü

Son dakika habere göre BİTLİS'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın (29) acı haberi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın (29) acı haberi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Teğmen Koçak'ın babası Şevket Koçak, "Konuşmalarımızda şehit olacağını söylemişti. Vatan sağ olsun" dedi.

Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın şehit olduğu haberi, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Söylemez köyünde yaşayan babası Şevket ve annesi Keziban Koçak çiftine askeri yetkililer tarafından verildi. 1'i kız, 4 çocukları olan çift, büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

Baki Koçak'ın babası Şevket Koçak, "Vatan sağ olsun, bir ölür bin diriliriz. Konuşmalarımızda şehit olacağını söylemişti. Milletimiz sağ olsun, vatan sağ olsun" dedi.

Evli olan şehit Teğmen Koçak'ın cenazesi, bugün köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu