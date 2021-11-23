Son dakika haberi! Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası çocukların eğitimi için çalacak

İZMİR (AA) - Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 4 Aralık Cumartesi saat 20.00'da İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde çocukların müzik eğitimi için yardım konseri verecek.

Yorglass açıklamasına göre, imkanı kısıtlı çocukları müzikle buluşturan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, yüzlerce kişinin katılımıyla bir yardım konseri vermeye hazırlanıyor.

Unutulmaz klasik eserlerin çalınacağı konserin orkestra şefliğini dünyaca ünlü şef Howard Griffiths üstlenirken, perküsyonda Burhan Öçal, kanunda Savaş Özkök yer alacak.

Gerçekleştirilecek konserde Johannes Brahms'tan Hungarian Dance, Wolfgang Amadeus Mozart'tan Eine kleine Nachtmusik, Ludwig van Beethoven'dan Türk Marşı gibi unutulmaz klasik eserlerin yanı sıra, halk türküsü Yemeni Bağlamış gibi parçalar da dinleyiciyle buluşacak.

-Konserin geliri müzik eğitimine aktarılacak

Verilen bilgiye göre, imkanı kısıtlı çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla 2017'de kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 45 çocuk ile çıkılan sanat yolculuğunda 130 çocuğa ulaştı.

Orkestra, İzmir'in Kadifekale, Eşrefpaşa, İkiçesmelik ve Agora gibi bölgelerinde yaşayan çocuklardan oluşuyor, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine olumlu katkılarda bulunuyor.

Bugüne kadar İdil Biret, Borusan Quartet, Gürer Aykal, Gülsin Onay ve Can Çakmur gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşan orkestranın yardım konserinin şefliğini ise dünyaca ünlü şef Howard Griffiths üstlenecek ve konserin tüm geliri çocukların müzik eğitimi için değerlendirilecek.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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