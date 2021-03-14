YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAŞLI ADAMA OTOMOBİL ÇARPTI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ARNAVUTKÖY'de caddenin karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki adam, bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Talihsiz adama çarpan otomobilin Ürdün asıllı sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösteren yaşlı adamın kızı, Adalet istiyoruz dedi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde 5 Mart tarihinde meydana gelen kazada 78 yaşındaki Cebrail Kuşbay, caddenin karşısına geçmeye çalışırken Ürdün asıllı Qusad Majed Murshed Alsharif yönetimindeki 29 RP 383 plakalı otomobilin çarpması sonucu 20 metre sürüklendi. Kaza anının güvenlik kameraları tarafından da kaydedildiği kaza sonrası talihsiz adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cebrail Kuşbay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsünün daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyen Cebrail Kuşbay'ın kızı Remziye Kuşbay, Adalet istiyoruz diyerek, babasının ölümüne neden olan araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı