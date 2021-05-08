Otomobilin çarptığı Eren ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı Eren ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Eren Yel (9), ağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Eren Yel (9), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Taş Ocakları yolunda meydana geldi. M.P. (21) yönetimindeki 03 BL 398 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Yel'e çarptı. Kazada metrelerce savrulan Eren Yel, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Eren Yel, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı haber alıp, hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Eren Yel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü M.P. ise polis tarafından gözaltına alındı.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Eren Yel'e gelen otomobilin çarptığı, daha sonra çocuğun metrelerce ileri savrulduğu anlar yer aldı.


Otomobilin çarptığı Eren ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı Eren ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı Eren ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı Eren ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı Eren ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı Eren ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı Eren ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı Eren ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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