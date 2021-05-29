Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçen otel personeline motosiklet çarptı, kazada otel personeli hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçen otel personeline motosiklet çarptı, kazada otel personeli hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza aksam saatlerinde Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a doğru seyir halindeki Osman Taş'ın kullandığı motosiklet, Kaynar mevkisinde yolun karşısına geçen otel personeli Murat Çiftçi adlı vatandaşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Taş ise 112 Acil Sağlık ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Feci kazada yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası 60 yaşındaki Murat Çiftçi'nin bölgedeki bir otelde bulaşıkçılık yaptığı ve markete alışveriş için yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna gittiği, geri dönerken de kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı uzun süre aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

İki kardeş, kazada hayatını kaybetti
İki kardeş, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
Son dakika haberi | Kanser tedavisi için gittiği hastane yolunda kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı İlker Kaleli İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 01:51:11. #1.16#

title