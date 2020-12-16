Son dakika haberi! - Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu

Son dakika haberi... Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu Yolda kayan Tır orta refüje çıkarak trafik ışıkları ve yön tabelalarını devirerek durdu Erzurum'da etkili olan sis ve buzlanma beraberinde kazalara neden oldu.