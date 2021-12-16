Son dakika haberleri! Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradılar: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da aynı aileden 4 kişi yolda yürüdükleri sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selim E. ailesiyle birlikte yolda yürüdüğü sırada husumetli olduğu İ.A tarafından saldırıya uğradı. İ.A pompalı tüfekle 9 el ateş açarak olay yerinden kaçıp ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Açılan ateş sonucunda Selim E. (47), eşi Halisi E. (55) ve oğulları Mehmet E. (27), Mehmet Şükrü E. (15) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Selim E.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde 9 adet boş kovan polis delil çalışması yaptı. Daha sonra kovanlar detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin şüpheli İ.A'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA