YOLDA KALAN ENGELLİ VATANDAŞA POLİS MEMURU YARDIM ETTİ - Haberler
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YOLDA KALAN ENGELLİ VATANDAŞA POLİS MEMURU YARDIM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ersan SAN İSTANBUL DHAFatih'te yolda kalan engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Fatih'te yolda kalan engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu. Polis, akü şarjı biten elektrikli aracını iterek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü.

Polisin engelli vatandaşı iterek götürdüğü görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından 'Güvende hissetmeni sağlayacak bir el mutlaka vardır notuyla paylaşıldı.

Fatih Samatya'da çekilen görüntülerde, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun, kullandığı elektrikli aracının şarjının bitmesiyle yolda kalan engelli vatandaşa yardım ettiği görülüyor. Polis, aracını iterek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürüyor. Görüntüler çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

YOLDA KALAN ENGELLİ VATANDAŞA POLİS MEMURU YARDIM ETTİ

YOLDA KALAN ENGELLİ VATANDAŞA POLİS MEMURU YARDIM ETTİ

YOLDA KALAN ENGELLİ VATANDAŞA POLİS MEMURU YARDIM ETTİ

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