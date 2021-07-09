Son dakika haberi: Yolculuk yaparken mola verdiği otogarda hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kütahya'nın Emet ilçesinde, Tavşanlı'dan İzmir'e gitmek için özel araçları ile yola çıkan 2 işçiden biri, mola verdikleri Emet ilçe otogarında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Tavşanlı'dan İzmir'e gitmek için özel araçları ile yola çıkan 2 işçiden biri, mola verdikleri Emet ilçe otogarında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den su deposu yapım inşaat işleri için Tavşanlı ilçesine gelen Celil Öztürk (54), buradaki iş olmayınca yanındaki arkadaşı ile İzmir'e dönmek için yola çıktı. Tavşanlı'dan Emet ilçesine gelen işçiler, tuvalet ve yemek ihtiyacı için Emet otogarına girdiler. Arkadaşı çorba içmeye giden şoför Celil Öztürk, garaj tuvaletlerine girdi. Tuvalete giriş ve çıkışında rahatsız olduğunu gözlemleyen otogar firma görevlisi Öztürk'e, yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Celil Öztürk'ün rahatsız olduğunu gören görevli 112 sağlık ekiplerine haber verirken, Öztürk yere yığıldı.

112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde Celil Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Emet Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken güvenlik önlemleri alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çağrıldığı vakada Celil Öztürk'ün kesin ölüm nedeni inceleme ve otopsi sonucunda belli olacak.

Emet Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı