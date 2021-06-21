Son dakika haberi | Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı
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Son dakika haberi | Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

Son dakika haberi | Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Mersin'de, başka bir ilden temin ettiği uyuşturucuyu yolcu otobüsüyle getiren 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mersin'de, başka bir ilden temin ettiği uyuşturucuyu yolcu otobüsüyle getiren 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada 1 şahsın, başka bir ilden uyuşturucu satmak için Silifke'ye getireceğini belirledi. Bunun üzerine tespit edilen şüpheliyi takibe alan ekipler, bir süre sonra yolcu otobüsünde seyahat eden şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 kilo 445 gram bonzai, 30 adet extacy hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günyurdu Mahallesi'nde 2 şahsın, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 55 kök kenevir bitkisi, 30 kök skunk ile 110 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Son dakika haberi | Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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