Son dakika haberi: Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı (2) - Haberler
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Son dakika haberi: Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı (2)

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı (2)

Son dakika haberi... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki tıra arkadan çarptı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önündeki tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesine saplanan otobüsün şoförü hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi ise yaralandı.

Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi çıkışında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Ada yönetimindeki 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan tırın dorsesine saplandı. Kazada yolcu otobüsünün şoförü Zafer Ada olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yolcu 2 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılabildi. Yaralılar Sarkışla ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİVAS

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı (2)

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı (2)

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı (2)

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü tırın dorsesine saplandı: 1 ölü, 13 yaralı (2)

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şarkışla, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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