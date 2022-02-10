Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü ile 42 AIJ 315 ve 34 CGG 457 tırlar, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.