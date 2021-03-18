Son dakika haberi! Yol bisikletinde 2021 sezonu takvimi güncellendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Yol bisikletinde 2021 sezonu takvimi güncellendi

18.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:35
Son dakika haberi! Yol bisikletinde 2021 sezonu takvimi güncellendi

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yol bisikletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 sezonu takvimini güncelledi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yol bisikletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 sezonu takvimini güncelledi.

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat'ta başlayan UCI Dünya Turu 2021 sezonu, 19 Ekim'de sona erecek.

Takvime göre, üç büyük turdan Fransa Bisiklet Turu 26 Haziran-18 Temmuz, İtalya Bisiklet Turu 8-30 Mayıs, İspanya Bisiklet Turu ise 14 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Nükhet Duru Hülya Avşar Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Yol bisikletinde 2021 sezonu takvimi güncellendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 21:36:32. #1.14#
title